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    الرئيس اللبناني ميشال عون في قاعة المؤتمرات في فندق فور سيزون في موسكو، 25 مارس/ آذار 2019

    عون يرفض انضمام لبنان لأي منتدى طاقة تشارك فيه إسرائيل

    © Sputnik . Alexander Andreychenko
    العالم العربي
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    أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الخميس، على حق بلاده باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، مشدداً على رفض الانضمام إلى أي منتدى أو آلية تعاون في مجال الطاقة تشارك فيها إسرائيل.

    الرئيس اللبناني ميشال عون في قاعة المؤتمرات في فندق فور سيزون في موسكو، 25 مارس/ آذار 2019
    © Sputnik . Alexander Andreychenko
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    وقال عون، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني في القصر الرئاسي اللبناني: "إننا نتطلّع إلى لقاء القمة بين لبنان واليونان وقبرص، الذي ستستضيفه العاصمة القبرصية، لتوطيد مختلف أوجه التعاون، وهو تعاون توطد مع اللقاء الوزاري الثلاثي في بيروت ويواكبه ممثلون عن القطاع الخاص في الدول الثلاث، ما يشكل جسر تواصل، خصوصا إذا ما تشاركنا الخبرات في مجال قوانين البحار".

    وأضاف عون: "أكدت لرئيس اليونان على حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وشددت على رفض الانضمام إلى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل، لا سيما منتدى غاز شرق المتوسط".

    وأشار الرئيس اللبناني إلى أن المحادثات مع نظيره اليوناني، تناول ملف النازحين السوريين "الشائك"، موضحاً: "أطلعت الرئيس (اليوناني) على الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة وجود أكثر من مليون و800 ألف نازح، التي تضاف إلى ملف اللجوء الفلسطيني المزمن. الأمر الذي يستلزم مسؤولية مشتركة تقوم على العمل السريع لإقفال الملف بتسهيل عودتهم إلى المناطق الآمنة في سوريا".

    وتوجه عون بالشكر إلى الرئيس اليوناني: "على موقف بلاده بشأن القدس وموقفها بشأن الجولان السوري"، مشدداً على أن "قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل نقض فاضح لمرتكزات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ويهدد سيادة لبنان الذي يمتلك أراضٍ قضمتها إسرائيل".

    من جهته، قال بافلوبولوس: "ما يربطنا ويجعل من صداقتنا عميقة هو المسار المشترك طوال القرن، كوننا نتمتع بقيم ومبادئ مشتركة، لأننا دولتان قامتا بحماية قيم ومبادئ أساسية للإنسان".

    ميشال عون
    © REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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    وأشار إلى أن "نزاع الحضارات غير موجود، لأن الحضارات الحقيقية لا تتصارع بين بعض"، معتبراً أن "ما يحصل هو غياب التفاهم المتبادل بين الشعوب، إذا المسألة تتعلق بغياب مسارات وطرق تسمح لنا بأن نجتمع ونلتقي، وبهذه الطريقة يجب أن نفتح ونبني الجسور، ونحن مستعدون لنكون السباقين لهذا الحوار بين الحضارات".

    وتوجه بافلوبولوس إلى نظيره اللبناني، بالقول: "أشكركم على ما يقوم به لبنان في هذه المسألة الكبيرة التي تواجه الشرق الأوسط، وعبء النازحين، نحن ممتنون لما تقومون به والشعب أظهر مثالاً كبيراً للإنسانية والتضامن"، مشيراً إلى أن "أوروبا في الواقع لم تكن حاضرة كما يجب منذ بدء النزاع في سوريا، ولو احترمت أوروبا تاريخها وتدخلت في الوقت المناسب لكانت هذه الحرب انتهت في وقت مبكر وبأضرار أقل بكثير، ونحن صريحون دائما ونسمح لأنفسنا أن ننتقد أنفسنا".

    واعتبر بافلوبولوس أن "الوقت لم يتأخر ومستعدون لأن نغير المسار ومستعدون لأن نبذل ما نستطيع القيام به لإنهاء هذه الحرب".

    وختم قائلاً: "إننا ندعم لبنان لكي يستعيد ازدهاره ويتمكن بموجب القوانين الدولية أن يحصل على كل حقه بما يتعلق بسيادة أراضيه، وسنطلب بشكل ضروري، تطبيق القانون الدولي على الجميع بشكل متساو".

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    الكلمات الدلالية:
    لبنان, إسرائيل
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