بعد "خلع البشير"... الخطوط الجوية السعودية تصدر بيانا عاجلا

أصدرت الخطوط الجوية السعودية، اليوم الخميس، بيانا عاجلا، وذلك بعد خلع الرئيس السوداني عمر البشير من منصبه وتشكيل مجلس عسكري سوداني يحكم البلاد لمدة عامين.

وأعلنت الشركة السعودية في بيان لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه "نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا حتى إشعار آخر".

نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن "السعودية" عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة و #السودان مؤقتا حتى إشعار آخر، وسوف تعفى جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر. — مركز الاتصال (@svmedia_center) April 11, 2019

وأضافت أنها سوف تعفي جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.

© REUTERS / STRINGER مصدر يكشف أسباب تحرك الجيش السريع وعزل البشير

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.

وأوضح المصدر لوكالة "سبوتنيك" أنه تم تشكيل مجلس انتقالي في البلاد من القوات المسلحة برئاسة الفريق عوض بن عوف.