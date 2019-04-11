السفير العراقي يؤكد مشاركة بلاده في الحوار العربي الروسي بوفد رفيع المستوى

أكد سفير جمهورية العراق لدى موسكو، حيدر منصور هادي العذاري، أن العراق سيشارك بوفد رفيع المستوى يرأسه الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية، السيد نزار الخير الله، في أعمال الحوار العربي - الروسي.

موسكو — سبوتنيك. قال العذاري، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس:

"العراق سيشارك بوفد رفيع المستوى يرأسه السيد الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية السيد نزار الخير الله في أعمال الحوار".

وأشار العذاري أن العراق سيعمل على مشاركة فعالة من أجل تقوية العلاقات الثنائية والحضور بجميع الفعاليات المتعلقة بالتعاون العربي — العراقي — الروسي.

وأضاف السفير أن عددا من الدبلوماسيين العراقيين سيشاركون في الحوار أيضا.

ويعقد لقاء الحوار الروسي- العربي الأسبوع القادم في الفترة من 15 إلى 17 نيسان/ أبريل الجاري، حيث يتوقع حضور دبلوماسي كبير في خطوة لتعزيز العلاقات الروسية العربية.