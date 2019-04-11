الداخلية الجزائرية تعلن فتح باب الترشح لدخول سباق انتخابات الرئاسة

وبحسب موقع الوزارة فقد أعلنت أنه بإمكان جميع المواطنين الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.
#الجزائر #Algerie#النهار#وزارة_الداخلية: سحب #إستمارات_إكتتاب_التوقيعات_الفردية يكون بمقر #الوزارةhttps://t.co/6F01Opq6WE— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) April 11, 2019
وأوضح بيان الوزارة أن سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للرئاسيات يكون في مقر الوزارة.
وكان رئيس الجزائر الانتقالي عبد القادر بن صالح قد تعهد الثلاثاء الماضي في خطاب تلفزيوني بتنظيم انتخابات حرة بعد أسابيع من الاحتجاجات التي قادت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما له في السلطة.
وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته من رئاسة البلاد، على خلفية مظاهرات خرجت للمطالبة برحيله.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)