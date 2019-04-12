الأردن: نقف إلى جانب السودان لتجاوز التحديات التي يمر بها

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، اليوم الجمعة، أن المملكة تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في جمهورية السودان، وتؤكد أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، وقوف الأردن "إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وزارة الخارجية: المملكة تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في جمهورية #السودان الشقيقة وتؤكد الوزارة أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق pic.twitter.com/KQ5qMZVUky — Jordan News Agency (@Petranews) April 12, 2019

​وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.