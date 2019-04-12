قتل قبل 37 عاما... وثائق جديدة حول رفات مجند إسرائيلي (بالفيديو)

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الخميس، أن هناك معلومات جديدة قديمة حول مكان رفات المجند الإسرائيلي، زخاريا باومل، الذي قتل إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في العام 1982.

وزعمت القناة العبرية بأن إسرائيل عثرت على وثيقة سرية ترجع للجيش السوري نشرت، في الثاني من شهر يونيو/حزيران للعام 1984، تفيد بأن العريف الإسرائيلي، زخاريا باومل، الذي نجح الروس في إعادة رفاته، في الرابع من الشهر الجاري، إلى إسرائيل، قد دفن بجوار كل من زميليه، في مقبرة واحدة.

"מסמך סודי של צבא סוריה: שלושת נעדרי סולטאן יעקוב נקברו יחד" • צבי יחזקאלי עם הפרטים המלאים >> https://t.co/sLJjAkuak1 pic.twitter.com/a5f03UkAiy — החדשות 13 (@newsisrael13) April 11, 2019

وادعت القناة العبرية بأن زخاريا دفن مع كل من يهودا كاتس وتسيفي فيلدمان، اللذين كانا معه داخل دبابة إسرائيلية، حينما نجح الجيش السوري في قتلهما، إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في العام 1982، أو المعروفة إسرائيليا، باسم معركة "السلطان يعقوب"، وبأنهم جميعهم (ثلاثتهم) دفنوا في مقبرة واحدة في مخيم اليرموك بالعاصمة السورية، دمشق.

وفي وقت سابق من مساء الثالث من الشهر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، عبر بيان صادر عن الناطق باسمه، أفيخاي أدرعي، استعادة رفات أحد جنوده المفقودين في معركة "السلطان يعقوب"، التي جرت في لبنان، قبل 37 عاما، ضد القوات السورية.

وسبق أن ادعى الموقع العبري "ديبكا"، في الثالث من الشهر الجاري، أن روسيا ساهمت في استعادة رفات المجند الإسرائيلي المفقود منذ الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في عام 1982، العريف زخاريا باومل، عبر البحث لمدة تزيد عن ثلاث سنوات كاملة داخل الأراضي السورية.

עצמות שלא זוהו ומעורבות זרה: פרטים חדשים על השבת גופת הנעדר • @OrHeller, @alonbd, @BarakRavid וצבי יחזקאלי עם הפרטים המלאים >> https://t.co/2GZdjyy55l pic.twitter.com/um8xOUtghP — החדשות 13 (@newsisrael13) ٣ أبريل ٢٠١٩

وأفاد الموقع الاستخباراتي العبري "ديبكا"، بأنه عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى روسيا، ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين، في الرابع من الشهر نفسه، نقل الروس لتل أبيب رفات العريف الإسرائيلي، زخاريا باومل، الذي سقط في معركة "السلطان يعقوب"، قبل 37 عاما، إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في عام 1982.