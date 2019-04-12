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17:53 12 أبريل/ نيسان 2019
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    الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

    الرئيس اليمني يصل إلى سيئون وأعضاء مجلس النواب يتوافدون للاجتماع السبت

    © Sputnik . Alexey Druzhinin
    العالم العربي
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    وصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الجمعة، إلى مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت شرقي اليمن، بالتزامن مع بدء توافد أعضاء مجلس النواب للمشاركة في الدورة غير الاعتيادية للمجلس المقرر انعقادها، غداً السبت.

    القاهرة — سبوتنيك. أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس هادي وصل قبل قليل يرافقه وفد رفيع المستوى.

    رئيس اليمن عبدربه منصور هادي
    © REUTERS / Khaled Abdullah/Files
    الرئيس اليمني يدعو مجلس النواب إلى الانعقاد في حضرموت

    وأضاف المصدر، أن طائرة تابعة لطيران اليمنية وصلت إلى مطار سيئون قادمة من الرياض وعلى متنها العشرات من أعضاء مجلس النواب، تم نقلهم إلى مقر إقامتهم وسط إجراءات أمنية مشددة.

    وأشار المصدر إلى أن من ضمن الواصلين إلى سيئون البرلماني الشيخ سلطان البركاني المتوافق عليه لرئاسة المجلس، وأن عدداً آخر من أعضاء المجلس سيصلون تباعاً.

    ولفت إلى وصول رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك وعدد من الوزراء إلى سيئون، في حين سيصل الساعات المقبلة سفراء الدول الـ 19 الراعية للتسوية السياسية في اليمن.

    وحسب المصدر، فإن مجلس النواب سيعقد ثلاث جلسات، أولها إجرائية لانتخاب هيئة رئاسته، تليها افتتاحية سيرأسها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ثم جلسة مع الحكومة التي ستقدم إليه برنامجها ومشروع موازنتها للعام الجاري لإقراره.

    وذكر أن السلطة المحلية في حضرموت والأجهزة الأمنية والعسكرية وبتنسيق مع قوات التحالف العربي، استكملت ترتيبات انعقاد الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب.

    وأصدر الرئيس اليمني، أمس الأول الأربعاء، مرسوماً رئاسياً تضمن دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة غير اعتيادية في محافظة حضرموت.

    انظر أيضا:

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    المجلس الانتقالي الجنوبي يتحدث عن الخطأ الذي ارتكبه الرئيس اليمني مع الإخوان
    مصدر: ترتيبات لعودة الرئيس اليمني إلى عدن والبقاء فيها بصورة دائمة
    صحيفة: الرئيس اليمني يغادر السعودية نهائيا عائدا إلى العاصمة المؤقتة عدن
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    أخبار اليمن اليوم, عبد ربه منصور هادي, اليمن
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