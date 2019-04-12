مقتل فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء اليوم الجمعة، عن مقتل طفل فلسطيني، وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم، الجمعة، أن طفلا فلسطينيا قتل، وأصيب العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال قمع قوات الجيش للمشاركين الفلسطينيين على طول الحدود الشرقية للقطاع في مسيرات العودة وكسر الحصار، في الجمعة رقم 54، والتي جاءت تحت عنوان "معا لمواجهة التطبيع".

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وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أصيب 17 فلسطينيا بجراح مختلفة، بالإضافة إلى إصابة مسعف من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، شرق قطاع غزة.

وبدأ المواطنون الفلسطينيون بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، إلى مخيمات العودة الخمس، على طول الحدود الشرقية للقطاع للمشاركة في الجمعة 54 لفعاليات "مسيرات العودة".

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في "مسيرات العودة" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، فيما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي، قنابل الصوت، شرق موقع أبو صفية شمال قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي وسكان قطاع غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "معًا لمواجهة التطبيع" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها.