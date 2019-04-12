رئيس تجمع المهنيين السودانيين لـ"سبوتنيك": نريد تسليم السلطة من الآن وليس بعد شهر أو عامين

أعلن رئيس تجمع المهنيين السودانيين، محمد يوسف، أن السودان يريد تسليم السلطة من الآن وليس بعد شهر أو عامين.

موسكو — سبوتنيك. قال رئيس تجمع المهنيين السودانيين محمد يوسف لـ"سبوتنيك": "نريد تسليم السلطة من الآن وليس بعد شهر أو عامين".

© REUTERS / STRINGER المجلس العسكري الانتقالي في السودان يؤجل اجتماعا مع القوى السياسية

وأضاف يوسف: "رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف جزء من نظام البشير ولسنا بالسذاجة لنصدق أقوالهم ". مشيرا إلى أنه" لم يكن هناك أي مسوغ لقيام مجلس عسكري لكي يحكم البلد ويسيطر على مقاليد الحكم في السودان والمجلس العسكري غير شرعي".

كما دعا رئيس تجمع المهنيين السودانيين، كافة الأطراف بما فيها العناصر الوطنية في الجيش للجلوس حول طاولة واحدة وتشكيل حكومة مشتركة.

وقال يوسف "ندعو كافة الأطراف بما فيها العناصر الوطنية في الجيش للجلوس على طاولة واحدة وتشكيل حكومة مشتركة، لدينا معلومات تفيد بأن المجلس العسكري مرفوض من قطاعات واسعة من داخل الجيش".

وأضاف رئيس تجمع المهنيين السودانيين، حول محاكمة البشير من قبل المجلس العسكري: "ابن عوف هو ذاته مطلوب للعدالة الدولية وهو مجرم حرب".

وأشار يوسف: "عندما نستطيع تشكيل حكومة ديمقراطية ممكن أن نحاكم البشير هنا في السودان على ما حدث في دارفور وغيرها من الجرائم، محاكمة البشير في السودان ستتم بمشاركة محكمة الجنايات الدولية، وابن عوف ومن معه غير مخولين بمحاكمة البشير وليس لديهم أي حق ونحن لا نعترف بهم".

وكان وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، أعلن الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير، الذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

كما أعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين، وتعطيل العمل بدستور 2005. كما جرى إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحل مجلس الوزراء وتكليف وزراء بالوكالة بتسيير أعمال الحكومة.