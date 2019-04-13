الدفاع المدني السعودي ينفذ أعمال إنقاذ في عدد من الحافظات (صور)

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أنه نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بزخات من البرد على مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة سال على أثرها بعض الأودية والشعاب وحدوث تجمعات للمياه في عدد من الطرق و الأحياء، فقد باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض عددا من الحالات.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي "تعاملت الفرق مع سيول منقولة في مركز نعجان بمحافظة الدلم"، مشيرا إلى مباشرة أعضاء اللجنة المعنيين مهامهم وأعمالهم في مثل هذه الحالة، وذلك وفقا لوكالة "واس".

مدني #الرياض ينفذ أعمال إنقاذ جراء موجة الأمطار في عدد من محافظات المنطقة،سال على أثرها بعض الأودية والشعاب وحدوث تجمعات للمياه في عدد من الطرق و الأحياء.https://t.co/eQv5JFa49k#واس pic.twitter.com/AaLw72MxNv — واس (@spagov) April 13, 2019

وأهاب الحمادي بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة نتيجة استمرار التقلبات الجوية وتوقعات استمرار هطول الأمطار.

وأكد المقدم الحمادي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة بتنفيذ تدابير و أعمال الدفاع المدني في حالات الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من مستجدات و تغيرات في الحالة الجوية، راجياً للجميع السلامة.