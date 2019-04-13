أمر ملكي سعودي بشأن 16 شخصا

صدر أمرين ملكيين، وقرار وزاري، أمس الجمعة، بشأن أسرتين وامرأة، بمنحهم الجنسية السعودية.

وفي إعلان لهيئة الأحوال المدنية السعودية، فقد بلغ عدد المستفيدين من القرار 16 شخصا، وأن "أمرا ساميا منح الجنسية لشخص وزوجته، و3 من أبنائه، بالإضافة إلى قرار سام آخر منح بموجبه الجنسية السعودية لشخص وزوجته و8 من أبنائه"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

منحت الجهات المختصة #الجنسية السعودية 16 شخص وهم شخص وزوجته، و3 من أبنائه

وكذلك شخص وزوجته و8 من أبنائه كما حصلت عليها امرأة واحدة pic.twitter.com/Hrfrgs9PIb — خالد التمامي🇸🇦 (@khalidyatnet) April 13, 2019

كما صدر قرار وزاري بمنح الجنسية السعودية لامرأة بموجب المادة 14 من نظام الجنسية السعودية، والتي تؤكد أنه يترتب على اكتساب الأجنبي الجنسية السعودية، أن تصبح جنسية زوجته سعودية متى قدمت إلى المملكة، وقررت رغبتها في ذلك، وتنازلت عن جنسيتها، وأن يكتسب أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد الجنسية السعودية تبعا لوالدهم إذا كانوا مقيمين في المملكة، أو قدموا إليها قبل بلوغهم سن الرشد، أما أولاده الذين بلغوا سن الرشد أثناء دورة معاملة والدهم فيجوز لوزير الداخلية منحهم الجنسية السعودية إذا كانت إقامتهم النظامية في المملكة لا تقل عن 5 سنوات.