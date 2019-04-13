قائد قوات الدعم السريع في السودان نائبا لقائد المجلس العسكري الانتقالي

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن تشكيل أعضاء المجلس الذين يتكون من رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائب له، بالإضافة إلى 8 أعضاء من الضباط العسكريين والشرطيين.

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الخرطوم — سبوتنيك . وتلى المستشار القانوني للمجلس العسكري الانتقالي، اليوم السبت، عبر تلفزيون السودان القومي، أن" المجلس يتكون من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول، محمد حمدان دلقو، نائبا لرئيس المجلس العسكري".

واضاف المسؤول العسكري أسماء 8 أعضاء المجلس العسكري الانتقالي للذي يشمل ضباط من قوات المسلحة السودانية والشرطة وقوات الدعم السريع.

وتكون المجلس من 8 أعضاء هم "الفريق أول عمر زين العابدين محمد الشيخ، والفريق أول شرطة الطيب بابكر محمد فضيل، والفريق طيار صلاح عبد الخالق، والفريق جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق شمس الدين كباشي شدو، عضوا وناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، والفريق ياسر عبد الرحمن حسن العطا، والفريق مصطفى محمد مصطفى أحمد، واللواء بحري مهندس مستشار، إبراهيم جابر إبراهيم".

يذكر أن رئيس المجلس الانتقالي الجديد عبد الفتاح البرهان قد قال في كلمة تلفزيونية اليوم السبت أنه، ألغي حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه، وأصدر أوامر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قانون الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف برهان، الذي تولي السلطة عقب تنازل سابقه عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري، بعد يوم واحد من عزل البشير، إن "المجلس الانتقالي العسكري يلتزم بإرساء الحكم المدني، خلال فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن صباح الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.