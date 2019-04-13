السعودية تعلن رفع أسعار البنزين

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم السبت، عن رفعها لأسعار البنزين، ابتداءا من غدا الأحد 14 نيسان/أبريل الجاري.

وستكون على النحو الآتي: (بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر) و(بنزين 95: 2.10 ريال لكل لتر)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل ـ يونيو 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت أسعار الربع السابق خلال شهري يناير ـ مارس 2019 (بنزين 91: 1.37 ريال لكل لتر) و(بنزين 95: 2.02 ريال لكل لتر)، وذلك وفقا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة من قبل الحكومة.

#أرامكو تعلن مُراجعة أسعار البنزين خلال الربع الحالي أبريل – يونيو 2019م، بنزين 91 (1.44 ريال لكل لتر) و بنزين 95 (2.10 ريال لكل لتر)https://t.co/P1raEjg8Fr pic.twitter.com/8zcEl5vRi2 — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) April 13, 2019

وأفادت "أرامكو" السعودية، أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعا وانخفاضا، تبعا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.