الجيش اليمني يستعيد جبلا من "أنصار الله" شرق "إب"

استعاد الجيش اليمني المدعوم من التحالف، مساء السبت، مواقع من قبضة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة إب وسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن قوات الجيش نفذت هجوما على مواقع لـ"أنصار الله"، في جبهة العود بمديرية النادرة شرق محافظة إب.



وأضاف أن الجيش تمكن عقب مواجهات عنيفة مع مقاتلي "أنصار الله" من السيطرة على جبل ستر المقابل لجبل العود الاستراتيجي، والمطل على طريق النادرة — دمت.

وأكد سقوط قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله" خلال المواجهات، واستعادة الجيش أسلحة تابعة للجماعة.

وباستعادة الجيش جبل ستر تكون قواته عززت تمركزها في جبل العود الاستراتيجي القريب منه الذي يعد أهم موقع في المنطقة، كونه يطل من الجهة الجنوبية الشرقية على مديرية النادرة، ويشرف غربا على مديرية قعطبة التابعة لمحافظة الضالع، حسب المصدر.