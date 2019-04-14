بعد غارات الطيران الروسي... الجيش السوري يستهدف "النصرة" في ريف حماة

استهدفت وحدات من الجيش السوري المتمركزة في ريف حماة الشمالي مواقعا لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في أطراف بلدة المنصورة وذلك بعد ساعات من غارات لسلاح الجو الروسي على مواقع التنظيم في ريف إدلب.

وأفادت "سانا" أن "وحدات من الجيش العربي السوري استهدفت عبر ضربات نارية مركزة بالمدفعية تجمعات وآليات لتنظيم "جبهة النصرة" في أطراف بلدة المنصورة بالريف الشمالي.

© Photo / Basel shartouh 7 غارات ليلية للطيران الحربي على مقرات لـ "النصرة" شمالي حماة

وأشارت الوكالة إلى أن الاستهدافات حققت إصابات مباشرة وأدت لمقتل وإصابة عدد من مقاتلي التنظيم وتدمير آلياتهم وعتادهم.

وكان الطيران الحربي الروسي، شن في وقت متأخر من مساء أمس السبت، سلسلة غارات دمر من خلالها أهدافا تابعة للمجموعات الإرهابية المسلحة في ريف محافظة إدلب السورية.

وقال مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك": "إن الطيران الحربي الروسي في سوريا نفذ قبيل منتصف ليل السبت — الأحد 14 غارة على مواقع ومستودعات ذخيرة تابعة لمسلحي هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) في ريف إدلب".

وأضاف المصدر، أن طائرات الاستطلاع تمكنت من رصد محاولة المسلحين تخزين أسلحة وذخيرة ونقل مقاتلين إلى محورين بالقرب من مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، ما استدعى تعاملا مباشرا مع هذه التحركات المعادية من خلال عدة غارات جوية دقيقة.

وأوضح المصدر، أنه نتيجة هذه الغارات تم تدمير عدة مقرات تابعة للنصرة في أحراش بلدة بسنقول واروم الجوز بمحيط مدينة أريحا بشكل كامل، إضافة إلى تدمير عدة آليات كانت بحوزة المسلحين، كما أدت إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين.