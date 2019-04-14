تسجيل
20:24 14 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    النصرة تتحضر للحرب.. تعزيزات جرارة وفتح مستودعات ستنغر المضاد للطيران

    "النصرة" ترفع جاهزيتها "الكيماوية" في 6 مواقع ضمن "المنزوعة السلاح"

    © Sputnik . basel shartouh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    عقد نهاية الأسبوع الماضي في إدلب اجتماعا ضم قياديين من تنظيمات إرهابية متعددة تم خلاله تكليف إرهابيين محددين باستخدام الأسلحة الكيميائية في ستة مواقع على طول جبهات المنطقة "منزوعة السلاح".

    وقالت مصادر مطلعة في إدلب لوكالة "سبوتنيك" أن اجتماعا عقد منذ أيام قليلة بين قياديين من الصف الأول في "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) مع عناصر من الخوذ البيضاء وقياديين من "جيش العزة" و"الحزب الإسلامي التركستاني".

    جبهة النصرة تنشر 50 من صواريخ الكيميائي المعدلة على جبهات إدلب
    © Sputnik . BASSEM HADDAD
    نيبينزيا: "النصرة" بمساعدة "الخوذ البيضاء" تحضر لتمثيلية كيميائية في إدلب
    وأكدت المصادر أنه تم خلال الاجتماع توزيع المهام على مسلحين محددين في ستة مواقع تم ترشيحها من بين عشرات المواقع التي نقلت إليها خلال الأشهر السابقة عبوات وقذائف مذخرة بمواد كيماوية سامة، وهذه المواقغ الستة موزعة بين ريف حماة الشمالي وسهل الغاب وريف اللاذقية وريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، حيث تم خلال الأشهر الأخيرة تخزين أسطوانات تحتوي على غاز الكلور، إضافة إلى قذائف صاروخية معدلة ومذخرة بمواد كيميائية سامة.

    وأضافت المصادر أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى قرار باستخدام فوري للأسلحة الكيميائية بالتزامن مع أي محاولة قد يقوم الجيش السوري وحلفاؤه للتقدم باتجاه مواقع المسلحين على طول الجبهة من ريف إدلب مرورا بريف حماة وصولا إلى  ريف اللاذقية.

    وأكدت المصادر أنه تم خلال الاجتماع توزيع أجهزة اتصال لاسلكية متطورة مربوطة بشبكة اتصال مشفرة يتم من خلالها التواصل بين القياديين الذين حضروا الاجتماع بشكل آمن، حيث سيتم من خلال هذه التجهيزات تبادل المعلومات والأوامر بين قيادات التنظيمات الإرهابية وقواعدها حول التطورات الآنية بشأن استخدام هذه الأسلحة ضد الهدف أو الأهداف المعادية وفي التوقيت والظروف المناسبة.

    وكانت مصادر محلية في إدلب كشفت في الرابع من الشهر الجاري أن مسلحي "هيئة تحرير الشام" ومسلحي "الحزب الإسلامي التركستاني" قاموا في أحد مقرات الهيئة بمنطقة سهل الروج غرب إدلب بتعديل ما يقارب 120 قذيفة صاروخية وبتذخيرها بمواد كيميائية بمشاركة وإشراف خبراء كيمائيين بلجيكيين.

    وأشارت المصادر إلى أن الصواريخ المعدلة تم نقلها في وقت لاحق على ثلاث دفعات سلمت إحداها لتنظيمي "جيش العزة" و"حراس الدين" في ريف حماة الشمالي، وسلمت الدفعة الثانية لمسلحي "أنصار التوحيد" في مناطق سيطرتهم بسهل الغاب، وسلمت الدفعة الثالثة للإرهابيين الصينيين في "الحزب الإسلامي التركستاني" بريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

    تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يرفع جاهزيته الكيماوية في الشمال الغربي من سوريا
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي يرفع جاهزيته "الكيماوية" في الشمال الغربي من سوريا

    وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا حذر أمام مجلس الأمن بتاريخ 27 مارس/آذار الماضي من أن تنظيم "جبهة النصرة" ومنظمة الخوذ البيضاء الإرهابيين في محافظة إدلب يحضران لهجوم كيميائي جديد مشيرا إلى أن الوضع في المحافظة خطير ولا يمكن السكوت عنه، مشيراً إلى معلومات حول تحضير تنظيم "جبهة النصرة" ومنظمة "الخوذ البيضاء" الإرهابيين في محافظة إدلب لهجوم كيميائي جديد "ولا يمكن القبول بذلك".

    وكان قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، فيكتور كوبتشيشين، أكد نهاية شهر مارس/آذار الماضي أن المسلحين الناشطين في منطقة خفض التصعيد "إدلب" يعملون على التحضير لاستفزازات باستخدام مواد سامة ضد المدنيين، ومن ثم اتهام موسكو ودمشق باستخدام مواد سامة، مشيراً إلى أنه "تم نقل مواد سامة يرجح أنها غاز الكلور معبئة في أسطوانات أكسجين وأسطوانات غاز من مدينة سراقب إلى بلدات خان شيخون، ومعرة حرمة، وكفر زيتا يوم 23 مارس/ آذار تحت رقابة أفراد أجهزة مختصة فرنسية".

    وتابع قائد مركز المصالحة خلال إيجاز صحفي "وصل ممثلو الاستخبارات الفرنسية والبلجيكية إلى مدينة إدلب لتنظيم الاستفزازات، وتحت رعايتهم تم عقد لقاء مع قادة ميدانيين لـ "هيئة تحرير الشام" (تنظيم محظور في روسيا) و"حراس الدين" وكذلك ممثلي منظمة "الخوذ البيضاء".

    وبحسب كوبتشيشين، جرى خلال اللقاء مناقشة مسائل تنظيم تمثيلية تزعم استخدام روسيا وسوريا لمواد سامة ضد المدنيين.

    انظر أيضا:

    بعد غارات الطيران الروسي... الجيش السوري يستهدف "النصرة" في ريف حماة
    المسماري: تركيا تنقل مقاتلي "النصرة" السابقين في سوريا باتجاه ليبيا
    7 غارات ليلية للطيران الحربي على مقرات لـ "النصرة" شمالي حماة
    الجيش السوري يستهدف "النصرة" في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي
    الكلمات الدلالية:
    المنطقة منزوعة السلاح, ريف إدلب, تنظيم جبهة النصرة الإرهابي, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    يوري غاغارين يحمل باقة زهر الأقحوان
    رجل الفضاء... يوري غاغارين
    ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    ترامب: ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك