ليبيا... صواريخ غراد تستهدف المدنيين في العاصمة طرابلس

أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، خليفة العبيدي، اليوم الاثنين 15 أبريل/نيسان، أن مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق قد قامت بإطلاق صواريخ غراد مستهدفة المدنيين في أحياء متفرقة بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال العبيدي، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك"، إن "مليشيات غنيوة التابعة لحكومة الوفاق المتمركزة في معسكر حمزة بطريق المطار قد قامت منذ قليل بإطلاق مجموعة من صواريخ الجراد في اتجاه مشروع الهضبة وحي الأكواخ وعمارات حي الزهور"، مشيراً إلى أن "هذا تكرار لسيناريو حربها مع اللواء السابع شهر سبتمبر الماضي عندما قامت بذات الفعلة وغرضها هذه المرة تأليب الرأي العام ضد القوات المسلحة العربية الليبية.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من أبريل/نيسان الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.