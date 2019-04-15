ليبيا... صواريخ غراد تستهدف المدنيين في العاصمة طرابلس

وقال العبيدي، في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك"، إن "مليشيات غنيوة التابعة لحكومة الوفاق المتمركزة في معسكر حمزة بطريق المطار قد قامت منذ قليل بإطلاق مجموعة من صواريخ الجراد في اتجاه مشروع الهضبة وحي الأكواخ وعمارات حي الزهور"، مشيراً إلى أن "هذا تكرار لسيناريو حربها مع اللواء السابع شهر سبتمبر الماضي عندما قامت بذات الفعلة وغرضها هذه المرة تأليب الرأي العام ضد القوات المسلحة العربية الليبية.
سقوط "صواريخ غراد" في #حي_الأكواخ..— 218TV (@218Tv) ١٥ أبريل ٢٠١٩
شقة لعائلة من 6 أفراد تعرضت لإحدى القذائف
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وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من أبريل/نيسان الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
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