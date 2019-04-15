قوة من الجيش السوداني تحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة

قال تجمع المهنيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، إن هناك محاولات لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.

ووفقا لـ"تجمع المهنيين السودانيين"، فقد "بدأت قوة عسكرية من الجيش السوداني تتكون من أكثر عشرين سيارة عسكرية ومدرعة، في إزالة الحواجز التي وضعها المعتصمون بشارع الجامعة لحمايتهم من أي هجوم في مقر اعتصام وزارة الدفاع في الخرطوم".

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الى جماهير شعبنا الصامد



هنالك محاولة لفض الإعتصام من أمام القيادة العامة لقيادة الشعب المسلمحة الآن، وإزالة جميع المتاريس، نرجو من الجميع التوجه فوراً الى ساحات الاعتصام لحماية ثورتكم ومكتسباتكم.#مدن_السودان_تنتفض#اعتصام_القياده_العامه#لم_تسقط_بعد — تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) ١٥ أبريل ٢٠١٩

​وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي طالب، خلال مؤتمر صحفي، بإزالة هذه المتاريس لتطبيع الحياة، وأكد في الوقت ذاته، أن الجيش لن يفض الاعتصام بالقوة بل سيعمل علي حماية المعتصمين.

وأعلن وزير الدفاع السوداني المتقاعد الفريق أول عوض بن عوف، الخميس الماضي 11 أبريل/ نيسان، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.