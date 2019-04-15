إصابة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بنغازي إثر انفجار سيارة مفخخة

© REUTERS / Carlos Barria السيسي يلتقي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في القاهرة

بنغازي — سبوتنيك . وأفاد مصدر أمني في وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الاثنين، بأن "سيارة مفخخة استهدفت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة سيدي خليفة، العقيد عادل مرفوعة، شرقي مدينة بنغازي الليبية.

وأضاف أن العقيد عادل مرفوعة "نقل على الفور للمستشفى لتلقي الإسعافات وحالته مستقرة".

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إقامة مؤتمر وطني جامع في الفترة بين 14 و16 أبريل/ نيسان الجاري في مدينة غدامس، غربي ليبيا، إلا أنه أرجئ إلى أجل غير مسمى.