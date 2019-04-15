جنرال إيراني: "حزب الله" اللبناني يحاصر إسرائيل

كشف مساعد شؤون التنسيق في الحرس الثوري، العميد علي فدوي، بأن هناك عشرات الآلاف من قوات "حزب الله" اللبناني يحاصرون إسرائيل، مؤكدا أن هذه القضية لا يمكن تقبلها من قبل الأميركيين .

© AP Photo / Hussein Malla بعد قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري... موجات ارتدادية خطيرة على "حزب الله" وحلفائه

ونقلت وكالة " فارس " عن العميد فدوي، اليوم الاثنين، قوله: "الأميركيون بدأوا بحرب تموز فقط للقضاء على حزب الله وعدم تحقيق أهداف إيران في المنطقة ولكنهم تلقوا هزيمة قاسية، إن قضية محاصرة آلاف المقاتلين من الحزب للكيان الصهيوني لا يمكن تقبلها من قبل الأميركيين أبدا".

ونوه العميد فدوي إلى أن وزير الخارجية الأميركي، استشاط غضبا من الرحلة المباشرة لطائرة إيرانية من طهران إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس في أميركا الجنوبية، قائلا: "هذا الأمر منبثق عن قدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ويوجد في لبنان مئات الآلاف من العناصر المدربة بشكل جيد، وتمثل هذه العناصر آلاف الصواريخ التي حصلت عليها من إيران، وتتجمع معظمها عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وترى إسرائيل أن إيران وكذلك حزب الله يشكلان التهديد الرئيسي لها عند الحدود.