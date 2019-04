المرشد الإيراني: كثير من قادة العرب عبيد وتابعون للكفار

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، جمعا من الأساتذة والقراء والحفاظ المشاركين في الدورة السادسة والثلاثين للمسابقات القرآنية الدولية التي اختتمت أعمالها في طهران مساء أمس.

وأشار خامنئي إلى أهمية العمل بالقرآن وأحكامه، وقال إن الأمة الإسلامية تستطيع ومن خلال العمل بالقرآن أن تحقق العزة والوحدة والانسجام، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.