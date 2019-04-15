اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الأحد المقبل لبحث تطورات القضية الفلسطينية

© REUTERS / CARLOS BARRIA سفير الجامعة العربية بموسكو: واشنطن لم تعد وسيطا مقبولا ومحايدا

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مذكرة عممتها الأمانة العامة للجامعة أن "الاجتماع يأتي بناء على طلب من دولة فلسطين، وحظي بتأييد ودعم عدد من الدول العربية، منها البحرين والأردن والصومال والجزائر". وقال جنرال إسرائيلي إنه لا يمكن التطبيع بين إسرائيل والدول العربية دون حل القضية الفلسطينية.

وكان الجنرال عاموس يدلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، قد ذكر أن مرور خمس سنوات من الجمود السياسي تقترب من نهايتها، في ضوء بعض الإشارات الصادرة من طرف كلّ من واشنطن، ووارسو، وموسكو، والرياض، وذلك بحسب وكالة "معا".

وتابع يدلين، أن الأوهام بشأن القدرة على الوصول إلى تسوية إسرائيلية — فلسطينية من خلال المفاوضات، لا تستند إلى أيّ أساس في صورة الوضع الحالية على الساحة الفلسطينية، على حدّ تعبيره.