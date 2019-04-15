إجراءات تقشفية جديدة لشراء مادة البنزين في سوريا

فرضت وزارة النفط السورية، اليوم الاثنين، قيودا إضافية على شراء الوقود بسبب "أزمة البنزين" والطوابير الضخمة على محطات الوقود.

حيث تنص القيود الجديدة على إمكانية شراء 20 لترا من مادة البنزين فقط كل خمسة أيام، وذلك وفق صفحة وزارة النفط والثروة المعدنية على "الفيسبوك".

وجاء في منشور الوزارة: "كإجراء مؤقت بهدف توزيع البنزين بعدالة على جميع أصحاب الآليات تم تحديد المخصصات، حيث تم تخصيص 20 لترا لمختلف أنواع السيارات الخاصة خلال مدة 5 أيام".

كما حدد المنشور 3 لترات للدراجات النارية أيضا خلال 5 أيام، بينما سيارات التاكسي العمومية ستحصل على 20 لترا كل 48 ساعة.

وتعاني سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، من صعوبة في تأمين المشتقات النفطية اللازمة سواء للتدفئة أم للسيارات والآليات أم لمحطات توليد الكهرباء، وتمكنت الدولة السورية من التعامل مع الأزمة وفق المعطيات المتوفرة بحيث بقي الحد الأدنى المطلوب متوفرا مع اختلاف نسبة توفره بين فترة وأخرى.