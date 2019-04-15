الأرصاد المصرية تصدر تحذيرا جديدا

حذر أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من عدم استقرار الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دى إم سي"، اليوم الإثنين، "أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة اليوم على شمال البلاد، يصاحبه نشاط للرياح".

ولفت عبد العال إلى أنه بداية من غدا الثلاثاء ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ثم تعود في الانخفاض مرة أخرى.

ونصح السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة لوجود شبورة مائية، مناشدا المواطنين عدم تخفيف ملابسهم خاصة ليلا، لافتا إلى أنه مع نهاية شهر إبريل/ نيسان سيكون هناك استقرار في حالة الطقس.