"أنصار الله" تكشف غدا عن سلاح جديد اجتاز مرحلة التجريب

كشفت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الإثنين، عن امتلاكها سلاحا جديدا قالت إنها تنوي الإعلان عنه غدا بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتل رئيس المجلس السياسي السابق صالح الصماد بغارة لطيران التحالف.

القاهرة — سبوتنيك. قال الناطق باسم قوات الجيش واللجان الشعبية التابعين لجماعة "أنصار الله" في صنعاء، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب على صفحته في "فيسبوك": "تزامناً مع الذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس صالح الصماد وتحقيقا لوعد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، تكشف القوات المسلحة يوم غدٍ بمؤتمر صحافي عن سلاح جديد".

وأضاف أن الكشف عن السلاح الجديد يأتي "بعد نجاح العمليات التجريبية وتنفيذ عدة عمليات موثقة بالصوت والصورة"، فيما لم يشر إلى نوعية السلاح أو مهامه في مسرح العمليات.

وعلى صعيد مستجدات الجبهة الحدودية، قصفت "أنصار الله" بصاروخ محلي الصنع نوع "زلزال 1" تجمعاً عسكرياً يمنياً في مجازة بقطاع عسير، كما استهدفت بقذائف مدفعية تجمعات لقوات يمنية في الربوعة بالقطاع ذاته.

ويقوم التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، بعمليات عسكرية، دعما للشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد من الحوثيين.