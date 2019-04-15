الصحة الليبية تعلن عدد الضحايا منذ بدء معركة طرابلس

أعلن وكيل وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الهيثم، أن عدد الضحايا منذ بدء المعارك في طرابلس بلغ 76 قتيلا ونحو 475 مصابا، بينهم عدد كبير من المدنيين.

طرابلس — سبوتنيك . وقال الهيثم خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن "عدد القتلى يقدر بـ76 قتيلا والجرحى 475، تتراوح إصابتهم بين البليغة والمتوسطة والطفيفة".

وأضاف الهيثم "هناك نسبة كبيرة من القتلى والجرحى من المدنيين".

ودخلت الاشتباكات في العاصمة طرابلس أسبوعها الثاني، منذ أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم على العاصمة والمنطقة الغربية لما وصفه بـ"تحرير العاصمة من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية".

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.