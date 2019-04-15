رئيس المجلس العسكري السوداني يتلقى اتصالات من الملك سلمان وأمير قطر ورئيس الإمارات

تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، اتصالات هاتفية من عدد من قادة الدول العربية والأفريقية.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، شملت الاتصالات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد، وأيضا أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى جانب رئيس الوزراء الأثيوبي ورئيس جمهورية جنوب السودان.

#السودان #سونا| تلقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي إتصالات هاتفية من عدد من قادة الدول العربية والأفريقية شملت العاهل السعودي ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأمير دولة قطر إلى جانب رئيس الوزراء الأثيوبي ورئيس جمهورية جنوب السودان pic.twitter.com/pfejC1R9yD — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) ١٥ أبريل ٢٠١٩



وأفادت الوكالة، أن الاتصالات أعربوا فيها عن دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري الانتقالي للعبور بالسودان من هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية، وأبدوا حرصهم على أمن واستقرار البلاد.

أعربوا فيها عن دعمهم ومساندتهم للمجلس العسكري الإنتقالي للعبور بالسودان من هذه المرحلة الدقيقة والتأريخية وأبدوا حرصهم علي أمن وإستقرار البلاد. — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) ١٥ أبريل ٢٠١٩

يذكر أن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف أعلن الخميس الماضي عزل الرئيس عمر البشير من رئاسة الجمهورية، عقب اندلاع تظاهرات واعتصامات ضده احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، والتضييق على الحريات العامة.

ويتولى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، فيما أُعلن في الخرطوم، أمس الأول السبت، تشكيل المجلس المكون من رئيس ونائب، و8 أعضاء عسكريين وشرطيين، الذي سيتولى إدارة شؤون البلاد في فترة انتقالية مدتها عامان على الأكثر.

وأعلن البرهان إنهاء حظر التجوال ومرسوم الطوارئ الذي أعلن عقب الإطاحة بالبشير، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة، بالإضافة إلى عزل ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير أمور الولايات.