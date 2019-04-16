أمير قطر ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان علاقات التعاون الثنائي بين البلدين

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، في الدوحة، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الجانبين ناقشا "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل بمكتبه في الديوان الأميري، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا والوفد المرافق، جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.#قنا pic.twitter.com/nYm3nRStI8 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 16, 2019

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وفي وقت سابق من اليوم، عقد رئيس مجلس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني، جلسة مباحثات مع نظيره الألباني والوفد المرافق له، تم خلالها بحث سبل تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وشهد رئيس مجلس الوزراء القطري ورئيس الوزراء الألباني، التوقيع على اتفاقية للنقل البحري، وعلى خطاب نوايا بين وزارتي داخلية البلدين للتعاون في المجال الأمني؛ وكذلك على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة.

رئيس مجلس الوزراء يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الألباني، بالديوان الأميري، تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المتبادل.#قنا pic.twitter.com/lJGKCRjKf0 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 16, 2019

​ووصل رئيس وزراء ألبانيا والوفد المرافق إلى الدوحة، مساء أمس، في زيارة رسمية لقطر.