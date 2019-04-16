حقيقة تهديد "الدودة القاتلة" للزراعة المصرية

ولكن بين مجلس الوزراء المصري، في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، اليوم الثلاثاء، أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، وفقا لـ "بوابة الأهرام" المصرية.

وأوضح المركز، أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت بدورها تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم انتشار "حشرة الحشد الخريفية" بين المحاصيل الزراعية المصرية وعدم دخولها إلى الأراضي المصرية بالأساس، مشيرة إلى اتخاذ الوزارة جميع الإجراءات الاحترازية لمنع دخول تلك الحشرة إلى مصر، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة والقلق بين المزارعين.

وأشارت الوزارة إلى رفع حالة الطوارئ في جميع القطاعات لمواجهة تلك الحشرة ومنع دخولها إلى مصر.

وأضافت أن هناك تعاون فعال بين الإدارة المركزية للمكافحة ولجنة المبيدات لتنفيذ عدة جولات في الأراضي الزراعية بمحافظات الصعيد، وتم عمل مصايد وكل عوامل الجذب للحشرة لاصطيادها والتعامل معها والقضاء عليها، موضحة أن الحشرة القاتلة لم تتواجد داخل الأراضي الزراعية علي كافة أنحاء الجمهورية حتى الآن.

كما أكدت على تكثيف حملات التوعية لمواجهة الحشرة القاتلة في حالة تواجدها داخل الأراضي المصرية.

وناشدت وزارة الزراعة المصرية، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدى لإثارة القلق والذعر بين المواطنين، وأنه في حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).