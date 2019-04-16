اليماني: السعودية تدخلت في اليمن بعد طلب رسمي من الرئيس الشرعي

صرح وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية، تدخلت في اليمن، بعد طلب من الرئيس الشرعي للبلاد.

وأعرب اليماني، في حديث لـ "آر تي"، عن تطلعه إلى مشاركة الحوثيين في تنفيذ اتفاق الحديدة، مشيرا إلى أنهم رفضوا كل البنود التي وردت في الاتفاق ولم يعملوا بها.

وقال: "نعتقد أن الحديدة هي المدخل لحل الأزمة اليمنية".

كما يرى اليماني أن أن مخاوف الحوثيين من اتفاق ستوكهولم غير مبررة.

ولفت خالد اليماني إلى أن لروسيا دور كبير في إمكانية حل الأزمة اليمنية في مجلس الأمن.

وأبدى رغبته في إعادة لمجلس النواب دوره في الحياة السياسية اليمني، منوها أن المبعوث الأممي إلى اليمن، رحب بانعقاده.