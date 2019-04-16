اليماني: السعودية تدخلت في اليمن بعد طلب رسمي من الرئيس الشرعي

وأعرب اليماني، في حديث لـ "آر تي"، عن تطلعه إلى مشاركة الحوثيين في تنفيذ اتفاق الحديدة، مشيرا إلى أنهم رفضوا كل البنود التي وردت في الاتفاق ولم يعملوا بها.
وقال: "نعتقد أن الحديدة هي المدخل لحل الأزمة اليمنية".
كما يرى اليماني أن أن مخاوف الحوثيين من اتفاق ستوكهولم غير مبررة.
#اليماني لـRT: #السعودية تدخلت في #اليمن بطلب رسمي من الرئيس الشرعي #rtarabic pic.twitter.com/6Oww8NVhlp— RT غرفة الأخبار (@RTArNewsRoom) April 16, 2019
ولفت خالد اليماني إلى أن لروسيا دور كبير في إمكانية حل الأزمة اليمنية في مجلس الأمن.
وأبدى رغبته في إعادة لمجلس النواب دوره في الحياة السياسية اليمني، منوها أن المبعوث الأممي إلى اليمن، رحب بانعقاده.
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