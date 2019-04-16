الملك سلمان وولي عهده يجتمعان مع ولي عهد أبوظبي... ماذا يدور في الرياض (صور)

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصره في الرياض، مساء اليوم الثلاثاء، وولي عهده، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين، بولي عهد أبوظبي في بلده المملكة، فيما أبدى سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لخادم الحرمين الشريفين، تحيات أخيه، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أبدى الملك المفدى تحياته له.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة.

وحضر الاستقبال، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي، الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما حضر اللقاء من الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن محمد الشامسي، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي ريم إبراهيم الهاشمي، ورئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي سعيد النيادي، ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد بن مبارك المزروعي.