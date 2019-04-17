بعد رسالة عبد ربه... البرلمان اليمني يتتحرك ضد "أنصار الله"

أقر مجلس النواب اليمني إحالة مشروع قانون لتصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) كـ"جماعة إرهابية" إلى لجنة خاصة لدراسته قبل عرضه مجدداً على المجلس لإقراره والمصادقة عليه.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY الرئيس اليمني يوجه رسالة إلى "أنصار الله" في افتتاح دورة البرلمان

وناقش البرلمان اليمني برئاسة سلطان البركاني مشروع القانون المقدم من الحكومة في اختتام المجلس لجلسته غير الاعتيادية، أمس الثلاثاء، والتي عقدت في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن على مدى أربعة أيام.

وأكد البرلمان اليمني في بيان على أهمية تخليص اليمن ممن وصفهم بـ"المليشيات الحوثية" المدعومة من إيران، وعلى المرجعيات الثلاث كأساس وحيد للحل السياسي.

ونص مشروع القانون، على اعتبار جماعة الحوثي "وكل من ينتمي إليها بجميع تشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين وميليشيا عسكرية أو شبه عسكرية أو من تصنف بصفات أمنية جماعة إرهابية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وطالب البرلمان بـ "وضع كل أموال الجماعة تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها".

كما نص المشروع على أن "كل ما أقدم عليه الحوثيون من تصرفات وأعمال منذ نشأة ميليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، تعد أعمالا إرهابية مجرمة" و"تستحق عليها أقصى العقوبات".

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany رئيس مجلس النواب اليمني يدعو حكومة هادي للعودة إلى العاصمة

ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، رسالة إلى جماعة "أنصار الله" دعا فيها الجماعة للتوقف عن العنف، مشددا على أن الحكومة اليمنية تمد يدها لهم من أجل السلام.

وقال هادي، في افتتاح الدورة غير الاعتيادية لمجلس النواب اليمني المنعقد في سيئون بمحافظة حضرموت، صباح السبت الماضي: "أقول للحوثيين أما حان الوقت أن تتوقفوا عن جرائمكم، ألم يكفيكم 4 سنوات من الدمار والقتل، انظروا إلى بلدنا المدمر بسبب نزواتكم وأطماع إيران التي ارتميتم في أحضانها".

وأضاف: "انظروا لشعبنا المشرد، وبلدنا الممزق، إن بلدنا هي بلدكم، فأنتم يمنيون، فلا ترهنوا حاضر ومستقبل البلد لأعداء البلد"، مشددا "مددنا أيدينا لكم، ونمدها اليوم مرة أخرى من موقع المسؤولية من أجل السلام من أجل اليمن، فاليمن أغلى وأعز".

ودعا الرئيس اليمني، نواب البرلمان، الذين لم يشاركوا في جلسة اليوم لسرعة الانضمام إلى المجلس، متابعا أن مجلس النواب "أصبح معنيا بالضغط من أجل إيقاف الحرب والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون في اليمن".