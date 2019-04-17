آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى "يوم الأسير" بمسيرات حاشدة

أحيا الفلسطينيون، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف، اليوم الأربعاء 17 أبريل/ نيسان.

رام الله — سبوتنيك. خرج آلاف الفلسطينيين بمسيرات وتظاهرات في مراكز المدن بالضفة الغربية وقطاع غزة دعما للأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

وجابت المسيرات مراكز المدن حيث احتشد المشاركون ورددوا هتافات مناصرة ومؤيدة للأسرى.

وانطلقت التظاهرات بمشاركة قادة فصائل منظمة التحرير، الذين دعوا إلى الالتفاف حول الأسرى الفلسطينيين وقضيتهم.

ورفع الأهالي الأعلام الفلسطينية وصور أبنائهم الأسرى المغيبين في سجون السلطات الإسرائيلية.

من جانبه قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس لوكالة "سبوتنيك": "نحيي يوم الأسير ونحن نعتصر ألما على أبنائنا الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف: "نجدد اليوم التأكيد على قضية الأسرى، التي تتربع على رأس الأولويات لأهميتها لما لها وما عليها إذ يعاني المعتقلون الأمرين خلف قضبان الاحتلال في ظل خرق إسرائيل اتفاقية جنيف المتعلقة بالأسرى".

وتابع فارس: "المجتمع الدولي اليوم مطالب بالتحرك لإنقاذ الاسرى ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي يرى نفسه فوق الشرعة الدولية".

يذكر أن 6500 أسير فلسطيني معتقلون لدى السلطات الاسرائيلية بينهم نساء وأطفال ومرضى.