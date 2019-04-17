هيئة الانتخابات المصرية للمواطنين: الوطن يناديكم للإدلاء برأيكم في التعديلات الدستورية

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن تفاصيل الاستفتاء على الدستور.

وقالت الهيئة للمواطنين: "الوطن يناديكم للإدلاء برأيكم على التعديلات الدستورية وابدوا رأيكم فى التعديلات وليكن رأيكم فى صناديق الاقتراع".

الهيئة الوطنية للانتخابات: نعيد السلطة للمصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية#eXtranews

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وطالبت الهيئة المواطنين بـ"وجهوا للمشاركة في التعديلات الدستورية وقفوا صفا واحدا أمام لجان الاقتراع وارفعوا أعلام مصر".

وأضافت الهيئة للمواطنين: "بعثوا للعالم رسالة من خلال مشاركتكم فى التصويت على التعديلات الدستورية، واجعلوا العالم يعرف قيمة بلادكم وأن الأحفاد لم يقلوا حضارة عن الأجداد".

وتابعت: "كونوا على قدر المسئولية وشاركوا فى صناعة مستقبلكم، واضربوا مثلا للعالم فى الإقبال والمشاركة فى الحياة السياسية.".

ونادت الهيئة المرأة المصرية بأن "تمد ذراعيها لوطنها وأن تصطف أمام لجنة الاقتراع وأن تضرب المثل من جديد".