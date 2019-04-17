تضم الجولان لإسرائيل... ترامب يأمر إداراته باعتماد الخريطة الجديدة

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليماته لجميع الوكالات والمؤسسات الحكومية الأمريكية بتعديل جميع الخرائط الدولية في الولايات المتحدة، لتُظهر سيادة إسرائيل الكاملة على هضبة الجولان السورية المحتلة.

جاءت هذه التعليمات على الحساب الرسمي لجيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، في تغريدة جديدة له.

وقال غرينبلات:

هذه مهمة ضخمة قد تستغرق وقتا ما، وحتى روما لم تُبن بيوم واحد.

.@APDiploWriter: Following the Golan announcement @POTUS instructed all agencies to take action to implement his decision. It’s a large process to update everything. The USG is working on this but it takes time. As the saying goes, “Rome wasn’t built in a day.” https://t.co/H0UznOYQg9 — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ١٧ أبريل ٢٠١٩

وكان جيسون غرينبلات، قد نشر خريطة جديدة توضح السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وكتب غرينبلات على صفحته الرسمية على "تويتر"، تغريدة جديدة، مساء اليوم، الثلاثاء، جاء فيها أن نظام خرائط دولي خاص بالإدارة الأمريكية نشر خريطة جديدة لإسرائيل، تضم إلى جانبها هضبة الجولان السورية المحتلة.

Welcome to the newest addition of our international maps system after @POTUS issued a proclamation recognizing Israeli sovereignty over the Golan Heights pic.twitter.com/1D0GTdwtix — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وقال غرينبلات:

مرحبا بكم في أحدث إضافة لنظام الخرائط الدولي لدينا، أصدر إعلانًا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.

وعلى الفور، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، تغريدة غرينبلات، والتي توضح أن هضبة الجولان السورية المحتلة باتت جزءا من خريطة إسرائيل.