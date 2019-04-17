السعودية تتضامن مع فرنسا إثر حريق كاتدرائية نوتردام

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية عن تضامن بلاده مع فرنسا والشعب الفرنسي، إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم، الأربعاء، أن المصدر المسؤول أعرب عن تضامن الرياض مع باريس والشعب الفرنسي جراء الحريق الذي طال كاتدرائية نوتردام.

© AP Photo / Thierry Mallet فرنسا تستعين بلعبة فيديو شهيرة لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام (فيديو + صور)

يشار إلى أن حريق الكاتدرائية احتاج لأكثر من 400 رجل إطفاء لإخماد النيران، التي أتت على سقف الكاتدرائية، التي يعود تاريخ بنائها لأكثر من ثمانية قرون، وتسبب في انهيار برجها المدبب. وعملوا طوال الليل لإطفاء الحريق بعد نحو 14 ساعة من اندلاعه.

وشهدت كاتدرائية نوتردام تنصيب نابليون إمبراطورا في عام 1804، وتطويب البابا بيوس العاشر لجان دارك، في عام 1909، وتأبين الرئيسين الراحلين، شارل ديغول وفرنسوا ميتران.