الصحة العالمية: عدد قتلى معارك طرابلس يتجاوز المئتين

صرحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن نحو 205 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم 18 مدنيا وأصيب 913 آخرون خلال القتال الدائر منذ أسبوعين قرب العاصمة الليبية طرابلس.

© REUTERS / AHMED JADALLAH حكومة الوفاق الليبية تعلن الحداد العام 3 أيام تضامنا مع ضحايا قصف طرابلس

أفادت وكالة "رويترز" أن قذائف سقطت على حي ذي كثافة سكانية عالية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مما زاد من معاناة المدنيين إثر هجوم بدأته قوات شرق ليبيا ( الجيش الوطني الليبي ) بقيادة خليفة حفتر لانتزاع السيطرة على العاصمة من الحكومة المعترف بها دوليا.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من نيسان/ أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاقبرئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.