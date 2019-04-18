قصف جوي يستهدف مدينة هون جنوب غربي ليبيا

أفاد مصدر عسكري ليبي، صباح اليوم الخميس، باستهداف طيران حربي مواقع في مدينة هون جنوب غربي البلاد.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المصدر العسكري الليبي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، خلال اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك": إن "مدينة هون، بمنطقة الجفرة، تعرضت صباح اليوم إلى قصف جوي"، مشيرا إلى أن الطيران حلق من مدينة مصراته، ولم يعرف بعد تبعية الطائرات التي شنت الهجوم".

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ولم تتمكن "سبوتنيك"، حتى اللحظة، من الحصول على معلومات أخرى من مصادر حكومية أو عسكرية في ليبيا.

يشار إلى أن مدينة هون الليبية تقع جنوب مدينة سرت بحوالي 200 كيلومتر، وبين سرت ومصراته مسافة 140 كيلومترا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، سيعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا بناء على طلب من ألمانيا، بعد مفاوضات بشأن مشروع قرار داعي إلى وقف إطلاق النار في طرابلس.

وكشف دبلوماسيون في نيويورك أن مشروع قرار كانت عرضته بريطانيا على الدول الـ 14 الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن، ويطالب بوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق القتال بالقرب من طرابلس بلا شروط، لم يلق إجماعا بعد.

وتسعى قوات حفتر إلى السيطرة على طرابلس خلال هجوم بدأته في 4 أبريل الحالي.

وتحتدم المعارك في ضواحي العاصمة الليبية بين قوات حفتر (الجيش الوطني الليبي) من جهة، وقوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج، من جهة أخرى.