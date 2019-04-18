السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 165 لسنة 2019، الذي يفيد بتخصيص مساحة 22.71 كم مربع اتجاه مدينة الشروق لهيئة ميناء القاهرة الجوي، تعوض بها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن أرض الشركة المتداخلة في خطة تطوير مطار القاهرة الجوي.