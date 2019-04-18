جماعة مسلحة تهاجم قاعدة جوية يسيطر عليها حفتر

قال مصدر عسكري من داخل قاعدة "تمنهنت"، التي تسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر، شرقي مدينة سبها الليبية، إن القاعدة تعرضت لهجوم مسلح قبل قليل من جانب عناصر مجهولة.

القاهرة — سبوتنيك. وأكد المصدر العسكري، في تصريح إلى موقع "بوابة الوسط" الليبية أن، الهجوم تم من الجهة الخلفية للقاعدة.

ويعتقد المصدر أن الهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي، كونه حدث بنفس الطريقة التي ينفذ بها التنظيم هجماته.