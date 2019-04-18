"أنصار الله" تعلن السيطرة على 4 مواقع غرب تعز… والجيش ينفي

قالت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الخميس، إنها سيطرت على مواقع تابعة للجيش اليمني المدعوم من التحالف، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر"، أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية هجومية على مواقع لقوات الجيش في جبهة مقبنة غرب تعز.

© REUTERS / Khaled Abdullah "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 12 جنديا من الجيش اليمني بعبوة ناسفة

ووفقا للمركز، سيطرت الجماعة خلال العملية على 4 مواقع بعد مواجهات خلفت العديد من القتلى في صفوف الجيش.

من جهة ثانية، أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، إحباط محاولة تسلل لـ"أنصار الله" في مديرية مقبنة غرب تعز.

وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" بأن"الحوثيين حاولوا التسلل باتجاه مواقع في منطقة قهبان وجبل المرجحة بمديرية مقبنة".

وأكد "إفشال قوات الجيش محاولة الحوثيين وتكبيدهم سبعة قتلى وعددا من الجرحى".