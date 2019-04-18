بدء تصويت المصريين في الخارج على "التعديلات الدستورية"... وهذه أول دولة بالعالم تنطلق منها العملية

بدأ المصريون في نيوزيلندا، اليوم الخميس، عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتي تستمر لمدة 3 أيام.

وفتحت سفارة مصر في العاصمة ويلنجتون أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباح الجمعة (بتوقيت ويلنغتون) (الخميس بتوقيت القاهرة) لتكون نيوزيلندا أول دولة بالعالم تنطلق منها عملية تصويت المصريين في هذا الاستحقاق الوطني المهم، بحسب وسائل إعلام مصرية.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY هيئة الانتخابات المصرية للمواطنين: الوطن يناديكم للإدلاء برأيكم في التعديلات الدستورية

وتجري عملية التصويت في (140) مقرا انتخابيا في (124) دولة تعيش بها البعثات المصرية في الخارج، حيث أنه وطبقا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء خلال أيام 19 و20 و21 أبريل 2019، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لدولة الاعتماد.

كان مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وافق يوم الثلاثاء، نهائيا على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، بعد مناقشات امتدت قرابة 10 ساعات.

ووافق على التعديلات الدستورية 531 نائبا من أصل 554 نائبا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.

وتنص المادة 3 من قانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات على:

"أن تختص الهيئة دون غيرها بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها".

ويبدأ التصويت في الاستفتاء في الداخل يوم السبت ولمدة 3 أيام أيضا.