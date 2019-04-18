بدء تصويت المصريين في الخارج على "التعديلات الدستورية"... وهذه أول دولة بالعالم تنطلق منها العملية

وفتحت سفارة مصر في العاصمة ويلنجتون أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباح الجمعة (بتوقيت ويلنغتون) (الخميس بتوقيت القاهرة) لتكون نيوزيلندا أول دولة بالعالم تنطلق منها عملية تصويت المصريين في هذا الاستحقاق الوطني المهم، بحسب وسائل إعلام مصرية.
كان مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور على عبدالعال، وافق يوم الثلاثاء، نهائيا على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء نداء بالاسم، بعد مناقشات امتدت قرابة 10 ساعات.
ووافق على التعديلات الدستورية 531 نائبا من أصل 554 نائبا شاركوا في الجلسة العامة، بينما رفض التعديلات 22 نائبا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت.
وتنص المادة 3 من قانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات على:
"أن تختص الهيئة دون غيرها بدعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها".
ويبدأ التصويت في الاستفتاء في الداخل يوم السبت ولمدة 3 أيام أيضا.
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