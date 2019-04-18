مساعدات سعودية تصل السودان خلال أيام

وأشار جعفر إلى أن المساعدات المنتظر وصولها تأتي "وفقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك دعما للشعب السوداني لمقابلة المرحلة، وأن لقاء الوفد السعودي الإماراتي رفيع المستوى برئيس المجلس العسكري الانتقالي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

#السودان #سونا| أكد سفير خادم الحرمين الشريف لدى السودان علي بن حسن جعفر أن مساعدات ستصل السودان خلال الأيام القادمة وفقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك دعما للشعب السوداني لمقابلة المرحلة، وان لقاء الوفد السعودي الإماراتي رفيع المستوى برئيس المجلس العسكري الانتقالي pic.twitter.com/YXJ2UYeGHN — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 18, 2019

ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم الخميس الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.