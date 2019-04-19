الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى غربي البلاد

أفاد مصدر عسكري ليبي في الجيش الوطني، اليوم الجمعة ، وصول تعزيزات عسكرية لمدينة غريان بالجبل الغربي والعزيزية جنوب العاصمة طرابلس.

بنغازي- سبوتنيك. وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن أسمه لوكالة سبوتنيك إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وغرفة عمليات الرئيسية ترسل تعزيزات عسكرية جديدة تتكون من آليات وأفراد لمدينة غريان بالجبل الغربي ومحور العزيزية جنوب العاصمة طرابلس".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich سفير ليبيا لدى تركيا يستبعد سيطرة حفتر على طرابلس

وأضاف إلى أن "قوات الجيش الوطني الليبي لا تزال متمركزة في مواقع بمحاول القتال وتتقدم بخطئي ثابتة في أتجاه وسط العاصمة طرابلس".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.