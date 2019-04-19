الجيش اليمني يتلف أكثر من 5 آلاف لغم في محافظة الجوف

أتلف الجيش اليمني المدعوم من التحالف، بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، اليوم الجمعة، أكثر من خمسة آلاف لغم وقذيفة متفجرة وعبوة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن مدير المركز الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي، انه "تم إتلاف أكثر من 5 آلاف لغم أرضي وفردي وقذيفة وعبوة ناسفة بعد انتزاعها من ثلاث مديريات محررة في محافظة الجوف".

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وأضاف:

هذه الألغام والعبوات تم زرعها من قبل مليشيا الحوثي في الطرقات والمزارع، وندعو المواطنين إلى الابلاغ عن أي اجسام مشبوهة.

من جانبه، حذر رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الركن طه شمسان، من "تهديد الألغام الحوثية حاضر ومستقبل الجوف واليمن بشكل عام".

وثمن العميد شمسان "جهود المركز الوطني للتعامل مع الألغام والمشروع السعودي (مسام) في التخفيف من مخاطر الألغام التي زرعتها المليشيا بكثافة في كافة المناطق التي وصلت إليها".

بدوره، أشار منسق مشروع "مسام" محمد بحيبح، إلى "أن عملية الإتلاف هي الثانية للمشروع في محافظة الجوف، والعاشرة على مستوى اليمن"، وأكد "استمرار المشروع في مهامه حتى تأمين وتطهير الأراضي اليمنية من خطر الألغام الحوثية".