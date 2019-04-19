"أنصار الله" تعلن قصف معسكر للجيش في الضالع بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الجمعة، إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيش اليمني، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة أطلقت صاروخاً باليستياً نوع بدرF على تعزيزات للجيش اليمني في معسكر حكولة بالضالع.

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وأزاحت "أنصار الله"، الثلاثاء الماضي، الستار عن صاروخ بدرF الباليستي، والذي يحاكي من حيث المواصفات صاروخ توشكا الروسي، ويبلغ مداه 160 كيلو مترا وينفجر على ارتفاع 20 متراً وتنتشر الشظايا في شعاع 350 متراً وعددها 14 ألف شظية.

وكان الجيش اليمني المدعوم من التحالف، فد أتلف بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام"، اليوم الجمعة، أكثر من خمسة آلاف لغم وقذيفة متفجرة وعبوة في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.