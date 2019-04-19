تسجيل
18:21 19 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    مشفى (حلب للأمراض العقلية) تدمج الفنون لعلاج 100 ألف مريض سنويا

    مشفى حلب للأمراض العقلية يدمج الفنون لعلاج 100 ألف مريض سنويا (فيديو)

    © Sputnik . Mostafa Rustam
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    رغم قلة عديدهم، يواظب أطباء مشفى "ابن خلدون" للأمراض العقلية والنفسية في حلب على متابعة علاج المرضى النزلاء، طبياً ونفسياً، مستخدمين بذلك أساليب مختلفة أبرزها الفن والموسيقا والرسم والرياضة.

    المشفى الواقع بمنطقة (الديورينة) الذي دمره الإرهاب خلال سنوات الحرب، أعيد ترميمه بعد تحرير حلب من سيطرة الإرهابيين، وقد عمدت إدارة المشفى إلى تلافي النقص الحاد بالكادر الطبي باتباع أساليب تشكل بالإضافة للعلاج الدوائي دفعاً مميزاً نحو تحسن المرضى وشفاء بعضهم بشكل تام عن طريق تفجير طاقاتهم وإبداعاتهم ومواهبهم.

    في جناح ضمن المشفى تجد أعمالا يدوية وفنية مختلفة بينها رسوم معلقة على الجدران بقاعة خصصت لإبداعات المرضى، وهنا تقول إحدى المريضات لـ سبوتنيك: "أحب الرسم، وأرسم بشكل يومي، كما أهوى رسم وجوه البنات فقط".

    بكلمات وعبارات مقتضبة عبرت عن حبها وتعلقها بالرسم، ولم تخف محبتها ورغبتها بتعلم اللغة الإنكليزية مرددة عدداً من الأغاني والقصائد الشعرية من وحي الأدب الإنكليزي، الذي حالت ظروف مرضها بينها وبين دراسته بالرغم من رغبتها الشديدة.

    ويتضمن المشفى قاعة تزدحم بالأعمال الفنية والأشغال التي أبدعتها النزيلات في ساعات خصصت لممارسة هوايات الأشغال والفن والرسم، "كجزء من العلاج المقدم" تنضج معها هوايات الكثيرات ممن يبدعن في هذا المجال، على حين يتضمن المشفى قاعة آخرى في جناح النساء مخصصة للرياضة تتوضع فيها آلات وأجهزة رياضية ليقمن النزيلات بممارسة هوايتهن.

    مئة ألف مريض سنويا

    سبوتنيك التقت الدكتور "بسام حايك" المدير العام لهيئة مشفى ابن خلدون للأمراض النفسية والعقلية الذي أوضح  أن الفن والرياضة جزء هام من العلاج المقدم للمرضى والمريضات، حيث إن الرياضة وحدها كفيلة بالاستغناء عن العقارات الدوائية في الكثير من الحالات لكونها تؤدي إلى إطلاق هرمون السيراتونين المضاد للاكتئاب في جسم الإنسان.

    مشفى (حلب للأمراض العقلية) تدمج الفنون لعلاج 100 ألف مريض سنويا
    © Sputnik . Mostafa Rustam
    مشفى (حلب للأمراض العقلية) تدمج الفنون لعلاج 100 ألف مريض سنويا

     وقال الدكتور حايك: بعد إعادة ترميم المشفى قمنا باستثمار 300 سرير من أصل 600 سرير و"أعدنا تقديم جميع الخدمات التي تقدم للمريض النفسي ومن ضمنها خدمات الإقامة، العلاج النهاري، العلاج النفسي للأطفال والمعالجات التفاعلية الحديثة بالتزامن مع رفع أداء الكوادر وخصوصاً مع النقص الحاصل في الكادر"، موضحاً أن "مفرزات الأزمة أدت إلى ارتفاع نسبة الأمراض النفسية وزادت عدد المرضى النفسيين بشكل ملحوظ حيث نقدم خدماتنا لـ 100 ألف مريض سنويا".

    سوريا تحتاج ألفي طبيب نفسي والموجود 75 فقط

    وأضاف: رغم ما تعرض له المشفى من تدمير كبير لحق بمقراته من قبل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، إلا أن إعادة الترميم "الجزئية" حققت إنجازاً على الأرض حيث واكب أطباء المشفى كل التطورات الطبية والنفسية الحديثة والعلاجية من خلال استخدام جلسات الموسيقا وتحفيز المرضى على تنمية هوايات مثل الرسم والفن والموسيقا والرياضية".

    ويعاني مشفى "ابن خلدون" من نقص حاد في الكادر الطبي والأطباء النفسيين بسبب الحرب، ويبلغ عدد الأطباء النفسيين في سوريا 75 طبيباً، سبعة منهم فقط موجودون في حلب، بينما تقدر حاجة البلاد بما لا يقل عن ألفي طبيب متخصص.

    الكلمات الدلالية:
    مشفى حلب للأمراض العقلية, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    زوار منصة المشاهدة بانوراما 360 (PANORAMA360)، على الطابق الـ89 من ناطحة سحاب فيديراتسيا (الاتحاد)، في المجمع الاقتصادي الدولي موسكفا-سيتي (موسكو سيتي)
    في حب موسكو... افتتاح منصة "بانوراما 360"
    الفيسبوك خزن كلمات سر لملايين مستخدمين إنستغرام بشكل غير مشفر
    فيسبوك يكشف كلمات سر ملايين المستخدمين على إنستغرام
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    معالم تاريخية تعرضت للدمار في عصرنا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك