نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي الأسد في دمشق

يقوم نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف بزيارة عمل إلى دمشق، غدا السبت، سيبحث خلالها مع الرئيس السوري بشار الأسد التعاون التجاري والاقتصادي، وجاء ذلك وفقا مكتب نائب رئيس الوزراء.

وكان مصدر في الخارجية السورية قد أفاد لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن نائب رئيس الحكومة الروسية يصل إلى دمشق اليوم في زيارة رسمية ليومين.

وقال المصدر إن "بوريسوف يزور سوريا على رأس وفد حكومي للقاء عددا من كبار المسؤولين بينهم نائب رئيس الوزراء السوري وزير الخارجية وليد المعلم".

وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.