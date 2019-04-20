أميرة سعودية تفاجئ الجميع بأحدث صورة لـ"الأمير النائم"

نشرت الأميرة ريما بنت طلال، شقيقة الأمير والملياردير السعودي الوليد بن طلال، أحدث صورة للأمير وليد بن خالد، الذي بلغ من العمر 30 عاما، قضى منها 14 عاما في غيبوبة.

وقالت الأميرة ريما في تغريدتها التي نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "حبيبي وليد اليوم كملت 30 سنة ما شاء الله، قضيت 14 سنة منها في المستشفى.. الله يشفيك ويعافيك ويحفظك".

حبيبي وليد اليوم كمّلت ٣٠ سنة ماشاءالله ، قضيت ١٤ سنة منها في المستشفى. الله يشفيك ويعافيك ويحفظك 🤲🏻💙❤️ pic.twitter.com/U3Nwx6DdkC — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) April 18, 2019

يشار إلى أن الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

وكان الأمير الصغير تعرض لحادث بسيارته بسبب السرعة الزائدة في لندن عام 2005، حين كان عمره 16 عاما، للدراسة بالكلية العسكرية، وأصيب نتيجة لذلك بموت دماغي، ومنذ ذلك الوقت وهو على الفراش في غيبوبة بالمشفى التخصصي بالعاصمة الرياض.