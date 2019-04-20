أول فيديو متداول للحظة حصر الأموال من "قصر البشير"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السودان، مقطع فيديو، زعموا أنه لـ"عملية حصر الأموال"، التي عثر عليها أثناء مداهمة، القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية، مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير.

ولم يتسن لـ"سبوتنيك" التأكد من صحة المعلومات المتداولة بشأن الفيديو.

اموال بـ بيت عمر البشير!

ويشكوا الفقر لشعب السودان و يـ زيادة البنزين على الشعب السوداني.. سبحان الله #بنك_المركزي_و_ليس_بيت 😂 pic.twitter.com/wz6CeToOKg — عبدالعزيز محمـد (@Bo3zooz2001) April 20, 2019

وقالت صحيفة "الرأي العام" السودانية، في وقت سابق، اليوم السبت، إن "الفريق عثر على كميات كبيرة من النقد الأجنبي والعملة المحلية، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني".

ان صدق هذا الخبر وهي اموال تم التحفظ عليها من منزل الرئيس المخلوع عمر البشير سؤالي لصندوق التنمية الملايين اللي حذفتوها من ثروة الشعب هذا مكانها!! pic.twitter.com/GQS6ESKYEC — 🇰🇼 ﮼فاضل،كرم (@KUWAITYFLAG) April 19, 2019

وقالت صحيفة "الأحداث" السودانية، إنه "عقب صدور قرار بعينه لمباشرة إجراءات الإشراف على قضايا الفساد في جميع أنحاء البلاد، أصدر معتصم عبد الله محمود وكيل النيابة الأعلى أمر تفتيش لمقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير وأشرف علي التفتيش بواسطة القوات المسلحة والاستخبارات العسكرية".

متداول الآن فيديو يقال بأن وجدت هذه الأموال عند الرئيس السوداني البشير بعد عزله..!

تتوقعون هذه أموال الصندوق الكويتي للتنمية والا تحويشت رواتبه لمدة ١٨ سنة قضاها بالحكم pic.twitter.com/6LmeF2guKT — مساعد الرندي 🇰🇼 (@malrandi) April 19, 2019

​​ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.